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Otomobil yayla dönüşü uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde yayla dönüşü meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yayla dönüşü meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, gece saat 04.00 sıralarında Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kaldırım Yaylası'ndan Yavuz Mahallesi'ne gitmekte olan Metin Kocaman (33) yönetimindeki 61 HK 347 plakalı otomobil, Ayşe Suyu mevkisinde yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Trabzon AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından uçurumdan çıkartılan Kocaman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada cumhuriyet savcısı tarafından otopsisi yapılan Kocaman'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin bugün ikindi namazını müteakip Yavuz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenilirken, bugün yapılması planlanan Çarşıbaşı Geleneksel Kaldırım Yayla Şenlikleri iptal edildi.

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