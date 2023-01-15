Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gürcistan uyruklu kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gürcistan uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yomra ilçesindeki Kaşüstü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir siteye ait otoparka yönetimindeki 61 VN 966 plakalı otomobili ile gelen Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze (65), Bulgaristan plakalı CB 7949 TC plakalı otomobilden inen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sitenin önünde ateş açarak Gürcistan vatandaşı Lordkipanidze'yi yaralayan şahıs otomobiline binerek kaçarken, Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Lordkipanidze yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis ekiplerinin kısa süredeki çalışması sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen yabancı uyruklu R.M. ve N.M yakalandı. 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.