İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Trabzon’un Tonya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Trabzon'un Tonya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Vakfıkebir-Tonya karayolunun Karasu mevkiinde H.F. isimli sürücü yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Kara'ya (88) çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.