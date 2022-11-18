İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin döşeme ve bagaj kısmına gizlenen sentetik ecza ele geçirildi

Trabzon’da polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada gizlenmiş şekilde 487 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Trabzon'da polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada gizlenmiş şekilde 487 adet sentetik ecza ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında bir otomobil durduruldu. S.U. ve Ş.K. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde arama yapan polis ekiplerince döşeme ve bagaj kısmına gizlenmiş şekilde 35 blister içerisinde 487 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahsın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, yapılan açıklamada, “Zehirle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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