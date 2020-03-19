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Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi kurtarıldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Ortahisar ilçesinde meydana gelen olayda işyerine gelen Kenan Akyüz, otoparka park ettiği otomobilinden kedi sesi geldiğini fark etti. Otomobilin kaputunu açan Akyüz, yavru kedinin motor kısmında olduğu görünce bir süre kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan Akyüz itfaiye ekipleri haber verdi. Yavru kedinin kurtarılması için çalışma başlatan itfaiye ekipleri kısa sürede yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.


Kurtarılan kedi veterinere gösterildikten sonra hayvan barınağına teslim edildi.

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