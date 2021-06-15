Otoparkta çıkan tartışmada tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Trabzon'da bir markete ait otoparkta yaşanan tartışmada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde dün akşam 22.30 sıralarında bir markete ait otoparkta meydana gelen olayda 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Edinilen bilgiye göre, atık sebze ve meyvelerini toplayan 25 yaşındaki Recep A., yanına gelen Berhan Danışmaz (20) ve U.A. (20) ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası yanında taşıdığı ekmek bıçağını çıkaran Recep A., Berhan Danışmaz'ı göğüs bölgesinden, U.A.'yı ise kalçasından yaraladı. 112 Acil Servis'e haber verilmesinin ardından, bıçaklanan iki kişi ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Berhan Danışmaz hayatını kaybetti. U.A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan Recep A. ise ekmek bıçağıyla birlikte yakalanarak emniyete götürüldü. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Recep A., atık meyve ve sebze topladığı sırada iki kişinin kendisine saldırdığını, kendini savunma amaçlı şahısları bıçakladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edilen Recep A., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.