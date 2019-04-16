“Oyun Şenlikleri” Çaykara'da yapıldı

Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği tarafından Trabzon'un Çaykara ilçesinde ‘Oyun Şenliği' düzenlendi.

Şenliğe Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali katıldı.

Trabzon ili ve ilçelerinde okulöncesi ve ilkokul düzeyinde binlerce çocuğa ulaşılması hedeflendi. “Oyun Şenlikleri'nin ilki 2014 yılında düzenlenip 10 bin Trabzon ili ve ilçelerinde okulöncesi ve ilkokul çocuklarına ulaştı. Bu sene ise daha çok çocuğa ulaşmayı hedefleyen proje hakkında bilgi veren Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Öğr. Gör. Ümit Arslan, “Okul öncesi 3-6 yaş ve ilkokul gruplarında aynı anda onlarca çember kuruluyor. Eş zamanlı olarak çemberlerde aynı oyunlar oynanıyor bu nedenle yönerge alabilen ve uygulayan grup olması bizim için önemli. Oyun çocuğun en temel haklarından biri ancak şenlik bazında yapılmasıyla da daha fazla zevk almaları sağlanmaktadır” dedi.

“Mutlu çocukluk anılarıyla dolu çocuklara ihtiyacımız var”

Oyunlar aracılığıyla sosyal, duygusal, bedensel, zihinsel gelişimlerine destek sağladığını ifade eden Öğr. Gör. Arslan, “Açık havada yapılan bu etkinlik sayesinde çocukları sanal ortamlardaki oyunlardan uzaklaştırıyoruz. Yapılan araştırmalar, açık havada oynayan çocukların; hastalıklara karşı dirençli olduklarını, güneş ışığının ve açık havanın doğal ışığının etkisiyle daha iyi gördüklerini, yüksek D vitamini aldıklarını oraya koymuştur. Çocukların açık havada eğlenerek oyun oynaması için fırsat sağlıyoruz. Toplumu oluşturan mutlu bireyler için mutlu çocukluk anılarıyla dolu çocuklara ihtiyacımız var. Onlara unutulmaz anılar yazıyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılımlarından dolayı Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem tarafından Öğr. Gör. Ümit Arslan'a plaket taktim edildi.