Oyun sonrası izleyicilerle kitap imzaladılar

Mizah Sanatı Derneği Gugulumdakiler Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu ‘Elveda Alfredo' oyunu hem kapalı gişe oynamaya hem de güldürmeye devam ediyor.

Trabzon'da her zaman sosyal sorumluluk projeleri içerisinde olmaya özen gösteren ve bu yıl daha çok oyunlarını bu proje içerisinde sahneleyen Gugulumdakiler Tiyatrosu, önceki akşam da 100. Yıl ilkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine, Trabzon PTT Merkez Şube Müdürlüğü personeline oynadı.

Şükrü Üçüncü'nün yazdığı, Hüseyin Sabri Kurtuldu'nun yönettiği tek perdelik oyun Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde 12 Nisan tarihinde son kez sahnelenecek.

Bu yıl çok sayıda sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer aldıklarını ve oyunlarını bu proje içerisinde sahneye koyduklarını belirten Mizah Sanatı Derneği Başkanı ve Gugulumdakiler Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Adnan Taç “İzleyicilerimiz sağ olsunlar bizi hiç yalnız bırakmadılar. Her oyunumuz böyle kapalı gişe oynandı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu akşamda aramızda 100.Yıl İlkokulu müdürümüz Saim Topal ve PTT Merkez Şube Müdürümüz İsmail Ergül beyefendiler var. Bundan sonra da desteklerini bekliyoruz” dedi.

Oyunun yazarı ve oyuncularından Şükrü Üçüncü, oyun sonunda ‘Yalı Çetesi', ‘Faili Firar' ve ‘Sıra Dışı Hastalar' isimli kitaplarını tiyatroseverler için imzaladı. Üçüncü'ye imza gününde özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi.