Özel annelere özel hizmet

Trabzon'da, Zihinsel Engelli Otizmli Çocukların annelerine, cilt ve güzellik konusunda ücretsiz destek özel anneleri memnun etti.

Zihinsel Engelli Otizmli Çocukları Koruma Derneği Başkanı Esra İhtiyaroğlu, 10 yıldır özellikle ağır engelli çocuklar ve ailelerine gerek maddi, gerek manevi, gerekse haklarını savunma konusunda destek vermeye çalıştıklarını belirterek, engelli birey sayısının arttığına dikkat çekti.

Özel annelere, cilt bakımı ve güzellik konusunda ücretsiz destek veren güzellik merkezine teşekkür eden İhtiyaroğlu, “Umarım böyle duyarlı esnaflarımızın sayısı artar örnek olurlar” dedi.

İhtiyaroğlu, 19 yaşındaki kızının otizmli olduğunu ifade ederek, “10 yıla aşkın derneğimizde faaliyet gösteriyoruz. Özellikle ağır engelli çocukların ve ailelerine gerek maddi gerek manevi gerekse haklarının savunuculuğu konusunda onlara destek vermeye çalışıyoruz. Benim de 19 yaşında otizmli bir kızım var. Doğal olarak onunla beraber bir çok zorluğu, mutluluğu yaşamaktayım. Bu bağlamda yola çıktık sırt sırta omuz omuza verirsek dertlerimizi sıkıntılarımızı mutluluklarımızı çoğaltırız” dedi.

Duyarlı esnaflarımızın sayısı artar

Trabzon'un manevi ruhu, manevi birliği öne çıktığını kaydeden İhtiyaroğlu, “Bir proje başlattık. Her şey maddiyata bağlı değil özellikle Trabzon'un manevi ruhu, birliği çok öne çıkıyor. Her kes her şeyi paylaşabilir, bu emeğiniz olur, fikriniz olur, zamanınız olur, evde yaptığınız bir kurabiye olur, çocuğunuzun oynamadığı bir oyuncak olur. Paylaşımlar arttıkça mutluluklar da artıyor. Bu bağlamda bir proje başlattık. Bu projemizin alt başlığında da bize destek veren Sevim Alan güzellik merkezi sahibi Özgür hanımda engelli çocuk annelerine cilt bakımı ve güzellik konusunda destek verdiler. Umarım böyle duyarlı esnaflarımızın sayısı da artar örnek olurlar” diye konuştu.

Empatiyi yaymak için çalışmalar yapıyoruz

Öğrencilerin oynamadıkları oyuncakları kendilerine getirerek oyuncakları engelli çocuklara dağıttıklarını ifade eden İhtiyaroğlu, “İlkokul öğrencilerimiz oynamadıkları oyuncukları bize getiriyorlar biz de onları engelli çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Bu empatiyi yaymak için çalışmalar yapıyoruz. KTÜ'deki öğrenci grupları bize ziyarete geliyorlar onlarla beraber planladığımız çok şey var. Huzurevlerimize, dezavantajlı gruplara herkesin yanında olmaya çalışacağız. Trabzon halkına sesleniyorum; ne yaptığımız çok önemli değil, niyetimiz çok önemli. Kapılar ardında bir sürü dramlar var. Özellikle ağır engelli çocuklara sahip annelerimizde küskünlükler, bezginlikler çok fazla olabiliyor. Çünkü hem fiziken, hem de psikolojik men çok yıpranan annelerimiz var.

Biz özellikle onlara ulaşmak istiyoruz onların yaşadığı çevredeki insanlara ulaşmak istiyoruz. Çünkü engelli birey sayısı nüfusla birlikte çok artıyor. Ne kadar çok materyalde bulsanız onlar için sosyal aktivite alanları da açsanız, zihniyet değişmediği sürece bakış açısı değişmediği sürece bu aileler çocuklarıyla dışarı çıkmaya çekiniyorlar. Bu aileler apartmanda yaşarken sıkıntı çekiyorlar” dedi.

Trabzon Sevim Alan Şubesi sahibi, Özgül Tanrıverdi'de kendilerine gelen teklif karşısında çok mutlu olduklarını belirterek “Kendileri bize böyle bir teklifte geldiklerinde çok mutlu olduk onur duyduk. Bizi tercih ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Güzel annelerimizi daha da güzelleştirmek bizleri de çok mutlu edecek. Bizim için bu hizmet artı oldu, bundan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.