Özel çocuklara terapi gibi kurs

Yaptıkları çalışmalarla örnek olan kursiyerler kendilerine sunulan imkanı iyi değerlendirirlerken, El Sanatları Usta Öğreticisi Yüksel Kara çocukların kendilerine anlatılanları çok iyi bir şekilde uygulayarak başarılı olduklarını söyledi.

Kursun yaklaşık 4 aydır devam ettiğini belirten Kara, “Özel çocuklarımıza kazaziye öğretiyoruz. Şu anda kendilerine bakırdan zincir yaparak bileklikler yaptırıyoruz. Özel çocuklarımız hepsi lise mezunu. Evde durarak sıkıldıklarını dolayısıyla böyle bir kursa katılarak bir şeyler öğrenmek istediklerini belirttiler. Böyle bir kursun kendilerine çok iyi geldiğini bize söylediler. Onların normal kişiden hiç bir farkları yok. Söylediklerimizi gayet çok başarılı bir şekilde yapıyorlar. Biz de kendilerini çok rahat bir şekilde eğitiyoruz. Şu an sadece kazaziye yapıyorlar. Yaklaşık 4 aydır kurs görüyorlar. Bu zaman zarfından bayağı yol aldılar normalden daha başarılı diyebiliriz. Şu an bileklikler yaptılar. Yaptıkları ürünleri hem takarak aynı zamanda sipariş alarak mutlu oluyorlar. Bu kurs onlar için bir terapi diyebiliriz" dedi.

Kursiyerler de çok memnun olduklarını belirterek hem eğlendiklerini hem de sanat öğrenerek ekonomik katkı sağladıklarını söylediler.