Özel gereksinimli bireyler su altı canlıları ile tanıştı

Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, bir süre önce hizmete açılan Tünel Akvaryum'u ziyaret ederek farklı bir deneyim yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireyler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Sadece önemli günlerde değil, her fırsatta özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu yaklaşımı ile takdir topluyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören 84 özel gereksinimli birey için Tünel Akvaryum gezisi düzenledi. Neşeli bir gün geçiren çocuklar, birbirinden farklı türde su altı canlısı ile tanışma fırsatı yakaladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Özel gereksinimli bireylerimizin hayatın her alanında yer alması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Engelsiz Yaşam Akademimizde eğitim gören çocuklar hem güzel vakit geçiriyor hem de zamanlarını faydalı şekilde değerlendirip meslek öğreniyorlar. Düzenlediğimiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerimizin sosyalleşmelerini, kendilerine olan güvenlerinin artmasını ve imkan verildiğinde ne kadar yetenekli olduklarını göstermeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda da akademimize kayıtlı 84 öğrencimizle Tünel Akvaryum'u ziyaret ettik. Programdan çok memnun kaldılar ve çok güzel vakit geçirdiler. Onların yüzünün güldüğünü görmek bizim için her şeyden önemli. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özel gereksinimli bireylere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.