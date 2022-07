Özel İmperial Hastanesi 15 yaşında

Trabzon'da faaliyet gösteren Özel İmperial Hastanesi 15. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor.

Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, 15'inci kuruluş yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını belirterek, bölgede halkın öncelikli tercih ettiği bir hastane olduklarını vurguladı.

Koç, “20 Temmuz 2007'de 6 bin 500 metrekare kapalı alanda 250 kişilik sağlık kadrosu ile Trabzon'a hizmet için çıktığımız bu yolda, bugün 11 bin 500 metrekare alanda 50'si alanında uzman hekimlerimiz olmak üzere, 450 personelle hizmetimize devam etmekteyiz. Gelişen tıbbi teknolojiye ayak uydurarak ve bir birinden tecrübeli hekimleri bünyemize katarak gelişimimizi sürdürmekteyiz. Bugün kuruluşumuzun 15. yılını kutlamanın onurunu ve gururu yaşıyoruz” dedi.

Bölgede halkın öncelikli tercih ettiği bir hastane olduklarını vurgulayan Koç “15 yıldır hizmet veriyoruz. Hep daha iyi bir sağlık hizmeti vermeyi, daha konforlu bir hastane sunmayı amaç edindik. Alanında uzman hekimler ve kaliteli sağlık hizmetini en yüksek gayretle sunan personelimizle her zaman hasta ve hasta yakınlarını mutlu etme gayreti içerisinde olduk. Hemen hemen her yıl teknolojik yatırımlar yaptık. Fiziki şartları, yatak sayısı ve odalarımızı her dönem yeniledik, geliştirdik. Daha iyi bir hastane olma gayretimiz her daim devam etti. Bugün fiziki şartları, tıbbi kadrosu ve teknolojisi ile Özel İmperial Hastanesi olarak bölgede sayılı hastaneler arasında olduğumuzu gururla söylemek isterim” diye konuştu.

Bugünkü başarılarında hastanedeki tüm hekimlerin ve çalışanların büyük emekleri olduğunu dile getiren Koç, hastanenin bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek “Bundan sonraki yıllarda, geçen 15 yılda kazandığımız deneyimi, daha verimli ve insan sağlığına daha çok hizmet eden bir kurum olarak yolumuza güçlü adımlarla devam edeceğiz. Bugünlere gelmemizde emeği olan tüm çalışanlarımıza, güvenlerine layık olmaya çalıştığımız tüm bölge halkına sonsuz teşekkürler” şeklinde konuştu.