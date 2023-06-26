Özel İmperial Hastanesi Azerbaycan'dan gelen sağlık turizmi heyetini ağırladı

Sağlık turizmi faaliyetlerinin karşılıklı geliştirilmesi amacıyla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde Azerbaycan'dan Trabzon'a gelen acente temsilcileri İmperial Hastanesi'ni ziyaret etti.

8 kişiden oluşan sağlık turizmi firması yetkilileri, Trabzon'da hizmet veren yetki belgeli sağlık kurum, kuruluşlarına tesis ziyaretleri kapsamında İmperial Hastanesi'ni gezerek hastane yetkililerinden bilgiler aldılar. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç "Bu ziyaret yeni sağlık iş birliği köprüleri kurmak için çok önemli bir adım. Bakü-Trabzon arasında direk uçak seferlerinin başlaması da bu sürece büyük katkı sağlıyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz şehrimize kolaylıkla ulaşarak, sağlık hizmetlerimizden faydalanabilecekler. Bu kapsamda hastanemize yapmış olduğunuz ziyaretten ötürü teşekkür ediyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize kaliteli sağlık hizmeti sunmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

Yapılan görüşmelerin ardından Özel İmperial Hastanesi yönetim kurulu tarafından gelen heyete plaket takdim edildi.