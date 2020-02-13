Özel İmperial Hastanesi bölgedeki sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi

Trabzon'da yaklaşık 12 yıldır faaliyet gösteren Özel İmperial Hastanesi, bölgedeki Sivil Toplum Temsilcileriyle yemekte biraya geldi.

Burada bir konuşma yapan hastane başhekimi Opr. Dr. Ömer Fatih Çelik, amaçlarının kaliteli sağlık hizmeti sunmak olduğunu belirterek sağlık turizmi anlamında Ortadoğu'ya açılmak olduğunu söyledi.

Özel İmperial Hastanesi tarafından düzenlenen tanışma istişare yemeğine Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane'de faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütü temsilcileri katıldı.

Hastane yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Koç, Başhekim Opr. Dr. Ömer Fatih Çelik, İşletme Müdürü Hakan Sağlam, yemekte davetlilerle yakından ilgilenerek kendileriyle sohbet etti.

Burada bir konuşma yapan Başhekim Çelik, bölgeye 12 yıldır hizmet veren İmperial Hastanesinin yavaş yavaş dışarıya doğru açıldığına dikkat çekerek yemeğe katılanlara teşekkür etti.

Çelik ”Yemeğimizin amacı sohbet ederek birbirimizi tanımak. İmperial Hastanesi olarak 12 yıldır bölgemize kaliteli hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Hastanemiz 52 ortaklı olup bu şehrin bağrından çıkmış bir hastanedir. Burada çalışan doktorundan temizlikçisine kadar hemen hemen hepsi bu bölgenin insanı. Buraya gelerek bizi onurlandırdınız mutlu ettiniz. Hastanemiz bu zamana kadar bu bölgeye hizmet ediyordu artık yavaş yavaş açılmaya başladık. İlk olarak Gürcistan'a açıldık. Batum, Tiflis'te irtibat bürolarını açarak o tarafa doğru sağlık turizmine edım attık. Amacımız daha ilerlere gitmek. Gürcistan'ı aşarak Ortadoğu'ya gidebilmek. Rekabet halinde olduğumuz büyük zincir hastaneler var. Bu rekabette ayakta durmak için gayret ediyoruz. İyi şeyler yapıyoruz iyi şeyler de yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İmperial Hastanesi İşletme Müdürü Hakan Sağlam da yemeğe katılanlara teşekkür ederek “katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sivil Toplum Kuruluşları olarak bölgemize verdiğiniz katkılardan dolayı sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Çok önemli görevler üstlenerek vatandaşlarımıza kılavuzluk ediyorsunuz. Alanlarında onların yolunu açıyorsunuz. Bu işbirliği sizin sayenizde oldu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi eleştirerek gelişmemize katkı veriyorsunuz. Güzel düşünceleriniz için teşekkür ediyoruz. Rekabet olmadan hiçbir şey olmaz” diye konuştu.

Davete katılanlarda hastane olarak düşüncelerini dile getirirken İmperial Hastanesi'ne bölgeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.