Özel İmperial Hastanesi çalışanları 12. geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi

'si düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Düzenlenen iftar yemeğine Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, Başkan Yardımcıları Op. Dr. Ekrem Sağlam, Mehmet Çelebi, Başhekim Uzm. Dr. Cemil Bayarslan, İşletme Müdürü Hakan Sağlam, SGK İl Müdürü Aydın Gedikli, Trabzon SGK Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Cengiz Nuhoğlu, hekimler ve hastane çalışanları katıldı.

Başhekim Uzm. Dr. Cemil Bayarslan bu yıl 12'sini düzenledikleri iftar yemeğinde bir arada bulunmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yemeğe katılanlara teşekkür etti.

Bayarslan, İmperial Hastanesi olarak 12 yıldır kaliteli sağlık hizmeti vermek için yoğun çaba harcadıklarını belirterek “İftar yemeğimize katıldığınız için teşekkür ederim. İmperial ailesi olarak bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmak. Sizler bunun için gece gündüz demeden yoğun çaba harcıyorsunuz, hepinize bu anlamda ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah daha nice yıllar yine böyle bir araya geleceğiz” dedi.