Özel İmperial Hastanesi ve Kızılay işbirliği ile kan bağışı kampanyası

İmperial Hastanesi'nde çalışan doktor, hemşire ve hastane personelinin katıldığı kan bağışı kampanyasına hasta yakınları da yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışının önemine değinen Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Nevzat Akkol, "Kan bağışı, kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra, bağış yapan kişinin sağlığını da olumlu yönde etkilemektedir. Kan bağışı hem toplumsal hem de kişisel açıdan çok önemlidir. Sağlığı yerinde olan, kan verebilme kriterlerini taşıyan herkesin kan bağışında bulunmaları konusunda daha duyarlı davranmaları gerekmektedir. Kan bağışında bulunan çalışma arkadaşlarımıza ve hasta yakınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.