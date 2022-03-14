Özel İmperial Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Özel İmperial Hastanesi'nde bir kutlama düzenlendi.

Özel İmperial Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı hastane yönetimi, doktor ve sağlık çalışanlarının katılımıyla kutlandı.

Özel İmperial Hastanesi yönetim kurulu başkan yardımcısı Mehmet Çelebi, günün önemini belirten konuşmasında, "İnsanı yaşatmayı, insanın acısını azaltmayı ve insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen, bu kutsal saygın ve onurlu mesleği büyük fedakarlıkla, en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında özveriyle çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum” diye konuştu.

Başhekim Dr. Nevzat Akkol'da tüm hekimlerin bayramını kutlayarak, “İnsan sağlığı gibi kutsal bir amaç için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi tarafından Başhekim Dr. Nevzat Akkol'a çiçek takdim edildi.