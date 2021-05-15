Özel İmperial Hastanesinde bayramlaşma

Dr. Nevzat Akkol, Müdür yardımcısı Perihan Sarıdaş, Kurumsal iletişim Müdürü Sema Küçükosman ve Süpervizor Hasan Yeşilyurt, Ramazan Bayramı dolayısıyla, yatan hasta ve nöbetçi personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bayramda hastanede görev yapan personeli ve bayramı hastanede geçirmek zorunda olan hastaları tek tek ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden hastane yöneticileri, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken tedavi gören hastalara da acil şifalar diledi.

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan Başhekim Akkol, "Başta hastanemizden sağlık hizmeti alan hastalar olmak üzere, büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hastane çalışanlarımız ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi.