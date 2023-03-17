Özel İmperial Hastanesi'nde “Etkili İletişim Yöntemleri” Eğitimi

Bu doğrultuda hasta ve hasta yakınları ile doğrudan iletişim kuran meslek gruplarından, güvenlik görevlileri, danışma ve hasta karşılama, hasta kabul sekreterlik, polikliniklerde ve servislerde görev yapan hemşireler ve sekreterler ile tüm birim sorumlularına ‘Sağlıkta iletişim', ‘Etkili İletişim Yöntemleri' konulu hizmet içi eğitimler verildi.

İletişim ve Eğitim Bilimleri Uzmanı Ziya Sümer tarafından verilen eğitimde iletişimde beden dilinin önemi, empati yapma yeteneğinin geliştirilmesi, iletişim kurmakta zorlanılan bireylerle iletişim kurma yöntemleri gibi hususlara vurgu yapıldı.