Öztürk: “Yaz spor okullarında on binlerce kişi spor yaptı, sıra kış okullarında”

Okulların tatil olmasının ardından başlatılan projelerden 22 bin 825 kişi faydalandı. Geçen yıl Haziran - Eylül döneminde bu merkezlerde spor yapanların sayısı 14 bin olarak gerçekleşmişti. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, hedeflerinin sağlık için herkese spor yaptırmak, hareketsiz yaşamdan kurtarmak ve teknolojik bağımlılık ile diğer zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu söyledi. Öztürk, “Okulların kapandığı haziran ayının son haftasında 28 branşta yaz spor okulu açtık. 5-18 yaş grubundan 16 bin 505 kişi bu kurslarda hem tatilinde boş zamanlarını değerlendirdi, hem spor yaptı, hem de yeni dostluklar kurup sosyalleşti. Bunun yanı sıra Koşabiliyorken Koş projemizin ile en ücra yerlere bile ulaştık, orta ve üstü yaş grubundan 3 bin 901 kişiyle birçok sportif etkinlik yaptık. Özel Beden Eğitimi ve fitness salonlarından bu sürede 2 bin 50 kişi yararlandı, 369 kişi de kamu kuruluşları ve izcilik faaliyetlerine katıldı. Amatör ve profesyonel spor yapanların dışında 22 bin 825 kişiye ulaşmışız, uzman antrenörlerimizle, modern tesislerimizde spor yaptırmışız. Bu rakamları asla yeterli bulmuyoruz, her geçen yıl bu rakamı katlayarak yukarıya taşımak istiyoruz” dedi.

Öztürk, yaz okullarının başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek “Önümüzdeki hafta kış okullarımız başlayacak, yine on binlerce kişiyi spor tesislerimizle buluşturacağız. Hedefimiz ileriki yaşlardaki insanları hareketsiz yaşamdan kurtarmak, küçük yaştaki çocuklarımızı ise sporla buluşturup sağlıklı bir nesil olarak yetiştirmek, içlerinden yetenekli olanları tespit edip Türk sporuna kazandırmak” diye konuştu.