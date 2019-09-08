Palamut avından aradığını bulamayan Trabzonlu balıkçıların umudu hamsi oldu

1 Eylül'de başlayan balık av sezonunda geçtiğimiz yıllara göre bu yıl palamut avından aradığını bulamayan balıkçılar teknelerini limanlara demirlerken, hamsi avına çıkacakları günü beklemeye başladılar.

1 Eylül'de başlayan balık sezonunun ardından aradan geçen 8 günde balıkçılar denizlerde umduğunu bulamadı. Geçtiğimiz yıl balık av sezonunun ilk gününde bin 500 kasa palamutla limana dönen 'Margo Hüseyin' isimli balıkçı teknesi bu yıl palamut avından henüz bir siftah yapamadı. İstenilen av olmadığı için tekne bugünlerde hamsi avını beklemek üzere limana demirledi.

Margo Hüseyin Gemisi'nin sahiplerinden genç kaptan Mustafa Yılmaz, Eylül ayında sezon açıldığı zaman balıkçıların ilk olarak palamut avcılığıyla sezona başladıklarını hatırlatarak "Palamutun durumu Türkiye'de ve Karadeniz Bölgesinde çok kötü bir durumda. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Deniz'de palamut'a dair bir numune yok. Önceki yıllarda da palamutun olmadığı dönemleri yaşadık ama 50-60 kasa alıp geliyorduk ama bu yıl o da yok. Palamut olmadığı için istavrit felan avladık ama o da istediğimiz gibi değil. O da kendini kaybettirdi. Balık olmadığı için denize çıkmıyoruz" dedi.

"Hamsi bol olacağı görülüyor olmazsa ver elini Moritanya"

Palamut'a dair bir umut olduğunu söyleyemeyeceklerini belirten Yılmaz, "Ama 10-15 gün daha palamut için bekleyeceğiz. Palamut'a oranla hamsi daha iyi görünüyor. Palamut olmaz ise hamsiye başlayacağız. Çok aceleci de davranmak istemiyoruz. Biz hamsiye kadar burada beklemeyi düşünüyoruz. Hamsi'de olmaz ise o zaman biz de giderleri karşılamak adına Moritanya açıklarına gitmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Balık olmamasının nedenlerini bir çok sebebe bağlayabileceklerini ifade eden Yılmaz, "Deniz sıcaklığı, iklim ve kirlilik gibi bir çok nedene bağlayabiliriz. Özellikle deniz sıcaklığı çok yüksek. Bu nedenle olmayabileceğini düşünüyoruz. Biraz düşmesi lazım. Balığın havyar dökmesine de bağlı olabilir. Balık 2 yıl üst üste olup 2 yıl olmayacağı dönemlerde olabilir. Her yıl olacak diye bir şey de yok" şeklinde konuştu.

"Ben böyle bir sezon yaşamadım"

Margo Hüseyin Gemisi'nin kaptanı olan Şaban Bayraktar ise ilk kez böyle bir av sezonu yaşadığına dikkat çekerek "Bir tek Marmara'da hamsi var deniyor. 1 Eylül'de sezon başladı ve biz denize gidemiyoruz. Ben böyle bir şey yaşadığımı hatırlamıyorum. 1960'lı yıllarda babam onlar yaşamış benzeri bir durumu. Umudumuz var bekliyoruz. Bizlik bir durumu yok. Deniz suyu sıcaklığı da 25-26 derecede bunun soğumasını bekliyoruz. Geçtiğimiz sezon bu tekne 1 Eylül'de bin 500 kasa palamut ile siftah yaptı ama bu sene hiç bir şey yok. Çıktığımız zaman 3 ton mazot yakıyoruz. Balık olmayınca da boş yere çıkıpta masraf etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon hamsinin bol olacağını beklediklerini belirten Şaban Bayraktar, "Hamsi bu sezon bol olacağı görülüyor. Lüfer'de var. Allah bilir ama ekim ayının başlarında balık tutmaya başlayacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.