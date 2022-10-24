Palamut bir var bir yok

Geçtiğimiz hafta Doğu Karadeniz açıklarında da avlanmaya başlayan palamut yaklaşık 1 haftanın ardından tekrar gözden kaybolurken, tezgahları Batı Karadeniz açıklarında avlanan palamutlar süslüyor. Trabzon Balık Hali'nde iriliğine göre tanesi 25-60 TL arası satılan palamutlar tezgahları süslerken, vatandaşlar pamutu bugünlerde tuzlama yapmak için alıyor.

Balıkçılar hamsi için umutsuz

Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz, bu sezon palamudun bol olduğunu ancak hamsi için umutsuz olduğunu belirterek “Palamutlar genelde Sinop'tan, Ereğli'den, İğneada taraflarından geliyor. Teknelerin çoğu Batı Karadeniz'de bir kısmı da Giresun taraflarında. Bu sezon palamut bereketli geçti bol geldi. Fiyatlar iriliğine göre 35 TL'den 55 TL'ye kadar olan var. Hatırladığım kadarıyla 2005 yılında bolluk olmuştu şimdi de bu sezon da bolluk oldu. İnşallah 15-20 gün daha bu bolluk sürer. Bu sene hamsiden umut beklemiyorum. Bu sene herhalde hamsi olmayacak” dedi.

Palamudun genellikle Batı Karadeniz taraflarından geldiğini ancak Trabzon açıklarında daha ince avlandığını belirten balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu ise “Palamut genellikle Batı Karadeniz taraflarından geliyor. Trabzon açıklarında da avlanıyor ancak biraz daha ince, yerli sargan da çıkmaya başladı çinekop geliyor. Palamutlar iriliğine göre fiyatları değişiyor. 3 tane 100 TL'ye var, tane 50-60 TL'ye var. Palamut bu sene bol ve aralıksız geliyor. İnşallah böyle devam eder şu anda iyi gidiyor” diye konuştu.

Trabzon açıklarında 3-5 gün avlanan palamudun bugünlerde kaybolduğunu belirten balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise “Palamutlar Zonguldak, Ereğli taraflarından geliyor. Trabzon açıklarında 3-5 gün avlandı ancak tekrar kayboldu. Palamutlar önceki sezonlara göre daha da iri bir buçuk kilograma kadar gelen palamutlar var. Şu anda fiyatlar da normal iriliğine göre 3-4 tane 100 T olan var, tane 40-50-60 TL olan var vatandaşın talebi var alıyor. Bu sene sezonumuz iyi geçiyor memnunuz. Bundan sonra da inşallah daha da bol çıkar” ifadelerini kullandı.

Vatandaş palamutu tuzlamak için alıyor

Vatandaşlardan Köksal Kırgız, palamudu tuzlamalık olarak aldığını belirterek, “Bu sene palamut bol, tuzlamak için alıyorum. İnşallah bu kışı balık daha da bol olur şu ana kadar memnunuz. İlerleyen günlerde daha da ucuzlarsa yine tuzlamalık almayı düşünüyorum. Yaklaşık 5 yıldır bu kadar bol olduğunu hatırlamıyorum” diye konuştu.