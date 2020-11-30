Pandemi balık fiyatlarını düşürdü

Son dönemde Trabzon'da artan pandemi vakaları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balık restoranlarının bir çoğunun kapanması, açık olanların da dışarıya sınırlı ölçüde servis hizmeti vermesi balık fiyatlarını aşağıya çekti.

Karadeniz'de bu günlerde hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitlerinin eskiye oranla biraz daha bol çıkması hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Trabzon'da bugün hamsinin kilosu 10-12,5 TL arasında satılırken, diğer balık çeşitlerinin fiyatı da eskiye göre daha düşük seyrediyor.

Özellikle pandemi nedeniyle balık restoranlarının bir çoğunun kapalı olması, açık olanlarında dışarıya sınırlı ölçüde servis hizmeti vermesi balık fiyatlarını aşağıya çekti. Daha önce kilosu 60 TL'ye Barbun, bugün itibariyle kilosu 30 TL'ye kadar gerilerken diğer balık çeşitleri de fiyatların düşük olması dikkat çekti.

Balıkçı esnaflarından Yakup Bektaşoğlu, pandemi sürecinde lokantaların sınırlı ölçüde hizmet vermesi balık fiyatlarını aşağıya çektiğini ifade ederek “Lokantaların kapalı oluşu, hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitlerinin bol olması nedeniyle talep biraz fazla. Lokantalara gidip yiyemeyenler balık alıp evinde pişiriyor. Dolayısıyla fiyat anlamında da düşüş oldu. Hamsinin fiyatı 7,5-10-12,5-15 TL arasında değişiyor. Barbun 30 TL'den 30 TL'ye kadar indi. Mezgit 30-40 TL idi 10-15 TL'ye kadar indi. Vatandaş bol bol yesin. Lokantalar açık olsaydı bu fiyata yiyemezdi. Lokantaların kapalı olması nedeniyle vatandaş balığa yöneldi” dedi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Kudal ise “Bugün hamsi daha iyi, diğer balık çeşitlerimiz de bol. Vatandaşı bekliyoruz. Hamsinin fiyatı uygun kilosu 10 TL. Diğer balık çeşitlerinin fiyatı ise Somon 35, Palamut 25, Mezgit 25-40, Sargan 35, Çinekop 50, Tirsi 25, Barbun 30 TL. Daha önce bu çeşitler pahalı idi lokantaların kapalı olması nedeniyle fiyatlar biraz düştü. Dolayısıyla lokantaların kapalı olması vatandaşa olumlu yansıyor. Sezon fena değil memnunuz. Fiyatlar uygun sıkıntı yok” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Samet Bayram da sezondan memnun olduklarını belirterek “Sezondan memnunuz. Hamsi bol. Dün 5-7,5 TL idi bugün 10 TL. Bazı yerlerde 12,5-15 TL. Fiyatı değişiyor. Hamsi bu sezon bol diyebiliriz. Hamsi 15-20 gün sonra tam irileşir ancak fiyatı yine değişmez diye düşünüyorum. Çok daha bol olursa 5 TL'ye kadar da iner. Hamsinin fiyatının günlük değişmesi bizi de olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla bir gün önce 5 TL'ye sattığımız hamsiyi bir gün sonra 10 TL dediğimiz zaman bunu müşteriye de zor anlatıyoruz. Bazen hamsiyi aldığımız fiyata bile satıyoruz” dedi.