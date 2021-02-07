Karadeniz Bölgesi'ndeki kanser hastası ve yakınlarına maddi manevi destek olmak amacıyla kurulan Umut ve Yaşam Derneğinin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nimet Baki, kendisinde kanser şüphesi olanların Korona virüsten dolayı hastanelere korkup gitmemelerinin kanserin ileri evrede tespitine neden olacağını söyledi.

Türkiye genelinde birçok kanser hastası ve yakınlarına maddi ve manevi destekte bulunduklarını ve bulunmaya devam ettiklerini ifade eden Baki, “2019'da başlattığımız kadınlara yönelik kanser tarama faaliyetlerimiz ve farkındalık çalışmalarımız pandemiye rağmen devam etmektedir. Desteklerimizle yüzlerce kanser hasta ve yakınlarının yüzünü güldürdük. Pandemiye rağmen durmadık. Yardım kampanyalarıyla, başarılarla dolu bir yıl geçirdik. İhtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak ve farkındalık sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Maddi manevi olarak kanser hastalarının ve ailelerinin daima yanında olduk” dedi.

“Pandemi belki bir yıl sonra bitecek ama kanser erken teşhis edilmezse can almaya devam edecek” diyen Dr. Nimet Baki “Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de en çok meme kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri ve mesane kanseri fazla gözlenmektedir. Gittikçe azalmakla birlikte Türkiye de mide kanseri karşımıza çıkmakta. Gelecekte, kanser daha çok az gelişmiş ülkelerde gözlenecek. Bizim ülkemizde kanser vakalarında çok artış beklemiyoruz. Hiç bir meme kanserinin 4. evrede yakalanmasını istemiyoruz. 1. evrede yakalamak istiyoruz. Meme kanseri pandemi ile birlikte arttı. Önceden akciğer kanseri en sık görülen kanser türüyken, meme kanseri de son yıllarda akciğer kanseri ile yakın oranlarda görülmeye başladı” şeklinde konuştu.

Meme kanserlerini erken evrede yakalamanın mümkün olduğunu kaydeden Baki, şunları söyledi:

“Kanser şüphesi olanların biran önce sağlık kontrolünden geçmesini öneriyoruz. Korona'dan dolayı hastanelere korkup gitmemek, kanserin ileri evrede yakalanmasına neden olacaktır. Remisyonda olan kanser hastaları kontrolleri geciktirilebilir. Aşılama da çok önemli. Kanser hastalarının aşıya ulaştığında yaptırmasını öneriyoruz. Ayrıca tedaviyi de aksatmamak ve düzenli kontrollere gidilmesi gerekiyor. Korona nedeniyle kanser tedavisi ertelenmesi kabul edilemez. Oral yoldan, evden ilaçlar alınabilir. Ama hastaneye gidilecekse maske, mesafe hijyen kurallarına uyup mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmadan kontrollere gidilmesi çok önemlidir. Unutmayalım ki erken teşhis ve tedavi hayat kurtarır.”