Pandemi sonrası Trabzon turizmi konuşuldu

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı ve beraberindekiler Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Erdem İskenderoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kızlar Manastırı'nın açılışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kantarcı, Atatürk Köşkü, Trabzon Şehir Müzesi, Çal Mağarası ve Sümela Manastırı yeni otopark alanı ile tur araçlarının otopark ve ulaşım sorunlarını, pandemi sonrası pazar ve turizm çeşitliliğinin yanı sıra ortalama geceleme sayısının artırılmasına yönelik önerilerini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Erdem İskenderoğlu da “Pandemi sonrası oluşacak turizm hareketliliğine ilişkin eksikliklerin giderilmesi ve Trabzon turizmini daha yukarılara taşımak adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu önderliğinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Bu tür ziyaretler neticesinde oluşan fikir alış verişleri büyük önem taşıyor. TÜRSAB Bölge Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımıza fikirlerini bizlerle paylaştıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.