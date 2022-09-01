Parçalanan arka bacağı kesilerek hayatı kurtarıldı

Vatandaşların ihbarı sonucu Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından dere içinde yaralı bir şekilde bulunan yavru ceylan Ortahisar Belediyesi'nin Küçük Dostlar Kliniği'nde geçirdiği operasyonla hayata tutundu.

Ceylanın parçalanan arka bacağını kesmek zorunda kaldıklarını, bundan dolayı doğal ortamında yaşamasının mümkün olmadığını ifade eden Veteriner Hekim Ahmet Köz “Sahipsiz sokak hayvanlarını tedavi amaçlı hizmet veriyoruz fakat tıpkı yavru ceylan örneğinde olduğu gibi acil durumlarda kuş, kartal, leylek, baykuş, karga gibi yabani hayvanların da tedavisini gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar çok sayıda yabani hayvanın tedavisini yaparak doğal ortamına bıraktık. Ceylanın parçalanan bacağını kesmek zorunda kaldık. Bundan dolayı doğal ortamında yaşaması mümkün değil. Milli Parklar Müdürlüğü'nde ya da burada yaşamına devam edecek. Yardıma ve bakıma muhtaç hayvanların tedavisinin maneviyatının da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.