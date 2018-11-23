Paşa Erbaş'tan sağduyu çağrısı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavili takımın taraftar gruplarından Affetmezler Tribün lideri Paşa Erbaş, sağduyu çağrısında bulundu. Pazar günü oynanacak olan maçta futbolun dışına çıkılmaması gerektiğini belirten Erbaş, "Türkiye'nin T'si ve Trabzon'un T'si olma sorumluluğunu ve ülke menfaatlerinin daima en üstte tutan Trabzon halkının tezahüratı olarak, pazar günü oynayacak olduğumuz müsabakanın başından sonuna kadar futbolun dışına çıkılmaması için en üst düzeyde sorumluluk almasını bekliyoruz. Taraftarlarımızın hiçbir tahrik ve galeyana gelmemelerini bekliyoruz. Bu tür beklentiler içerisinde olanlar mutlaka olacaktır. Fakat biz Trabzonspor taraftarları olarak bu tür beklentileri boşa çıkaracağız" dedi.

Erbaş, maçta 61. dakika şovu için hazırlıklar yaptıklarını dile getirerek, "Maçta özel şovlarımız olacak. Stada girişlerde taraftarlarımıza, hazırlamış olduğumuz 40 bin adet 'centilmenlik ve uyarı' konusunda el ilanları dağıtacağız" diye konuştu.