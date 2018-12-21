Pazarkapı'nın ikinci etabı yükseliyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Pazarkapı Yeni Yaşam Alanı Projesi'nin ikinci etabı kapsamında yapılan konut ve ticaret alanlarının yüzde 25'lik kısmının tamamlandığını söyledi.

Proje kapsamında 16 işyeri ile 16 ofis alanı yapıldığını belirten Başkan Genç, aynı alanda yapılan belediye hizmet binasının kaba inşaatının bittiğini ve inşaatın ince işleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Pazarkapı Yaşam Alanı Projesi'nin çok sayıda projeyi içine alan kompleks bir proje olduğunu belirten Başkan Genç, "Dört bloktan oluşan yaşam alanının 2 ve 3 nolu bloklarının kaba inşaatı yüzde 95 oranında tamamlandı. 1 Nolu blokta ise kazı çalışmaları tamamlandı ve bu kısmın temeli atıldı. 4 nolu bloğun kazı çalışmaları tamamlanarak önümüzdeki günlerde temeli atılacak. 2. ve 3. nolu bloğun ince inşaatı devam ediyor. Söz konusu alanda Ortahisar Belediyesi uhdesinde olan 6 adet tescilli tarihi bina vardı. Alanın içinde yer alan tarihi evin restorasyonunu DOKA üstlendi. Bu binalardan 5 tanesi zamana direnemeyip yıkıldı. Yıkılan 5 binaya Ortahisar Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon projesi yaparak aslına uygun olarak yeniden inşa edeceğiz. Bu alanın içinde bir de tarihi bir camiimiz yer almakta. Projemiz tam anlamıyla bitirildiğinde Pazarkapı eski ve modern mimari değerlerini bünyesinde barındıran bir cazibe mekanına dönüşecek. Böylece eski ve yeni Trabzon'u buluşturacak örnek bir projeyi hayata geçireceğiz. Sosyal donatı alanları, yeşil alanları, kamu hizmet binaları, meydanları, su havuzu, konut ve ticaret alanlarıyla birçok ihtiyaca cevap verebilecek bir yapılar silsilesi olacak. İlerleyen yıllarda şehrimizin merkezi haline gelmesi muhtemel olan Pazarkapı'yı öngördüğümüz inşaat takviminde tamamlayıp ilçemize kazandıracağız. Ve Pazarkapı, 24 saat canlılığını koruyan, Trabzon'un kalbinin attığı bir mekana dönüşecek" dedi.