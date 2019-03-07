Pehlivan: "Esnafımız böyle cezalandırılmamalı"

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, devleti ve milleti için her daim katma değer sağlayan esnafın emeklilikte yaşadığı maduriyetin bir an evvel giderilmesi gerektiğini belirterek "İş gücünü arttırmak, gençlerimizi topluma kazandırmak, ailelerin yükünü hafifletmek için mücadele veren ve meslek öğreten bu topluluğun işten ayrılan işciler tarafından mağdur edilmektedir. Fırsatçılar tarafından rant sektörü haline getirilen bu durum mesai , bayram ve izin gibi türlü bahanelerle iş yerlerini mağdur etme noktasında istenen kıdem tazminatı ve paralar asla gerçekçi değildir" dedi.

Bir çok konuda olduğu gibi emeklilikte esnafın mağdur edildiğini belirten Pehlivan, "Esnafımız emeklilik aşamasında katsayı mağduru olarak bir asgari ücretli kadar bile emekli maaşı alamaması asla kabullenilecek bir durum olmadığı kanatindeyiz. Bu konuya ivedilikle uzmanların çözüm bulup devlet büyüklerimizin onayına sunmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.