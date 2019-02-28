Pehlivan: "Modern yeni sanayi sitesi projemize her kesimden büyük bir destek var"

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, modern yeni sanayi sitesi projesinin her kesimden büyük bir destek gördüğünü belirterek Trabzon'un yeniden sanayi anlamında bölgenin merkezi olacağını söyledi.

Trabzon'a ve bölgeye kazandırmayı planladıkları modern yeni sanayi sitesi projesiyle ilgili yapmış oldukları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını belirten Pehlivan, "Sınırlı Sorumlu Tüm Sanayiler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, yönetim kurulu ve Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak uzun süredir, modern bir sanayi sitesinin kentte kazandırılması noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnsanların bakış açısı gerçekten olumlu. Bu da bizi bu çalışmaları yaparken heyecanımızı daha çok arttırıyor. Yaptığımız çalışmaların meyvelerini aldığımızı düşünüyorum. Esnaf ve siyasetçiler olmak üzere Trabzon camiasının hepsi, Değirmendere havzasında bulunan sanayi siteleri, trafiği çözme anlamında daha fazla üretim, daha fazla istihdam sağlama adına projemize büyük bir destek var" dedi.

"Herkesin kapısını çalışıyoruz"

Trabzon'a yeni bir eser kazandırma anlamında herkesin kapısını çaldıklarını ve hiç bir ayırım yapmadan ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Pehlivan, "Biz hiç ayrım yapmadan Trabzon'a yeni bir sanayi sitesi kazandırma adına ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Çıkmış olduğumuz bu yolda Trabzon'un bütün kesimiyle aynı fikirde olduğumuz ortaya çıktı. Herkesten destek görmüş durumdayız. Trabzon'un buna ihtiyacı var. Siyasi parti adaylarıda, modern sanayi sitesini seçim projeleri arasına koyacaklarını söylediler. Biz bu konuda mutluyuz ve önümüzün açık olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kesinlikle rant kapısı olmayacak"

Yeni Sanayi Sitesi'nin bir rant kapısı olmaması için gereken tüm hassasiyeti gösterdiklerini belirten Pehlivan, "Trabzon'a kazandırmayı planladığımız modern sanayi sitesi , hizmet alanı olacak. Buralardan faydalanacak olan kişiler kesinlikle bu işle meşgul olan insanlar olacak. Dışardan birileri gelip bende buradan bir dükkan alayım da yatırım olsun anlamında bir planlama içerisinde olmayacağız. Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Trabzon'a ve ülkemize katma değer katacak toplu bir yaşam alanı yapma planı içerisindeyiz" diye konuştu.

"Trabzon yeniden bölgenin merkezi olacak"

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, projenin hayata geçmesi halinde 1980 yıllarda olduğu gibi Trabzon, bölgenin yeniden sanayi merkezi olacağını belirterek "Trabzon uzun yıllar sanayi anlamında geride kalmıştı. Atılım yapamadı. Bu proje hayata geçmesiyle birlikte yeniden bölgenin sanayi ve üretim merkezi olacak" şeklinde konuştu.

"Katsayıda düzenleme yapılmalı"

Mustafa Pehlivan, esnafın sıkıntı yaşadığı konuların başında ise bağkurlu ile sigortalı arasında emeklilikte ortaya çıkan farkın olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bağkurlu ile sigortalı arasında katsayı farkı var. Bağkur emeklisinin parası katsayıdan dolayı heba oluyor. Sigorta emeklisi normal işverenden daha fazla emekli maaşı alıyor. Esnafımız bu durumdan müzdarip yetkililerin bu konuyu dikkate almalarını bekliyoruz."