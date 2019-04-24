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Pehlivan'dan Başkan Genç'e "Hayırlı olsun" ziyareti

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e başkanlığının 2.

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e başkanlığının 2. dönemi için "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.


Tabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti. Pehlivan ile sanayi esnafının sorunları hakkında fikir alış-verişinde bulunan Başkan Ahmet Metin Genç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanayi esnafının sorunlarını bildiklerini ve bu sorunları hep birlikte çözüm üreterek üstesinden geleceklerini belirtti.

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