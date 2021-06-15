Pereira: "Trabzon'u unutamam, Trabzon benim ikinci vatanım"

Trabzonspor'un eski futbolcusu Joao Pereira, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret etti.

Başkan Genç ile görüşen Pereira, "Portekiz'de bazı zamanlar Trabzon'u özlüyordum, ilk fırsatta gideceğim diyordum şuan geldim, eski dostları görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Trabzon'u unutamam, Trabzon benim ikinci vatanım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da oynadığı dönmede Başkan Ahmet Metin Genç ile komşu olan Joao Pereira, "Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderken başkan beyle denk geliyorduk ve sürekli şans diliyordu. Fanatik bir Trabzonsporlu ve futbol sevgisinin çok olduğunu biliyordum. Bu şehri o kadar çok benimsedim ki, sanki köklerim buralı. Çocuğum yeni doğmuştu buraya geldiğimde. Burada büyüdü, her gün onu Ekoparka getiriyordum, eşimle de burada çok güzel

vakitler geçirdik. Trabzon bizim ikinci vatanımız oldu. Gittikten sonra bu denli bir özlem için de olacağım hiç düşünmemiştim” şeklinde konuştu.

Pereira'nın ziyaretinde sırasında duygularını dile getiren Başkan Genç, “Sağlam bir komşuluğumuz vardı. Bizden biri olmuştu. Ailesiyle de görüşüyorduk, Trabzon'dan ayrılmasın da üzülmüştüm. Şuan şehrimize geri gelerek bizi ziyaret etmesi şahsımı çok mutlu etti. Umarım futbola daha çok hizmet eder ve daha güzel yerlere gelir” diye konuştu.

Başkan Genç ile Pereira sohbet sırasında esprili anlar da yaşandı. Başkan Genç'in, "Teknik adam olursan yine bekleriz" sözü üzerine Pereira, “Şuan sonuna kadar futbol için ter dökeceğim ama bu dediğiniz olursa Trabzonspor'a seve seve gelirim neden olmasın” cevabını verdi.