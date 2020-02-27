Pet şişelere alkollü içki doldurup satmaya çalışan şahıs tutuklandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde plastik şişelere alkollü içki doldurup satmaya çalışan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çömlekçi Mahallesi'nde plastik şişelere alkol doldurulup satıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri çalışma başlattı. Kullanılmayan bir dükkanda inceleme yapan polis, İ.C. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan 44 adet 0.5 litrelik plastik şişelerde alkollü içki ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.