İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Peyzaj mimarlar iftarda buluştu

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldi.


Bir restoranda düzenlenen yemeğe katılanlara hitaben kısa bir konuşma yapan Peyzaj Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş, katılımcılara teşekkür etti, yaptıkları çalışmaları anlattı. İftar yemeğinin ardından mesleğinde 20-25 yılını dolduran peyzaj mimarlar plaketle ödüllendirildi. İlk olarak Prof. Dr. Ali Özbilen'e onur ödülü TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş ve üyeler tarafından takdim edildi. Ardından mesleki çalışmalarda 20-25 yılını dolduran peyzaj mimarlara plaketleri tek tek takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.