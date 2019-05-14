Peyzaj mimarlar iftarda buluştu

Bir restoranda düzenlenen yemeğe katılanlara hitaben kısa bir konuşma yapan Peyzaj Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş, katılımcılara teşekkür etti, yaptıkları çalışmaları anlattı. İftar yemeğinin ardından mesleğinde 20-25 yılını dolduran peyzaj mimarlar plaketle ödüllendirildi. İlk olarak Prof. Dr. Ali Özbilen'e onur ödülü TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş ve üyeler tarafından takdim edildi. Ardından mesleki çalışmalarda 20-25 yılını dolduran peyzaj mimarlara plaketleri tek tek takdim edildi.