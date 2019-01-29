Pişmanlık duydu, teslim oldu

Trabzon'da iki ay önce işlenen cinayetin zanlısı olduğu şüphesiyle aranan şahıs polise teslim oldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi Çarşıiçi Sokak'ta 20 Kasım 2018 tarihinde Bekar Taşkın'ın (46) bir aracın içinde başından silahla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin katil zanlısı olarak aranan Nazım T. (26), işlediği cinayetten dolayı pişmanlık duyunca polise teslim oldu.

Cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçan ve iki aydır firari olan Nazım T., dayısı Fatih Taşkın'a teslim olmak istediğini söyledi. Nazım T.'nin, dayısı Fatih Taşkın'ın Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'ndeki işyerine giderek pişman olduğunu ve teslim olmak istediğini söylemesi üzerine, dayı Fatih Taşkın, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle irtibata geçti.

Bunun üzerine harekete geçen cinayet büro ekipleri, Nazım T.'yi teslim almak üzere dayısının iş yerine gitti. Nazım T., cinayette kullandığını söylediği silahla birlikte kendisini almaya gelen polis ekiplerine teslim oldu. Sorgusu ve işlemleri yapılmak üzere Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nazım T., buradaki ilk ifadesinde ‘pişmanım' dedi.

Nazım T.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, “Olay günü Değirmendere'ye gitmemizin sebebi büyük dayımın Değirmendere'deki kumarhanelerde kumar oynayarak büyük paralar verdiği içinde. Ona bakmaya ve uyarmaya gittik. Dayımın orada olmadığını öğrendikten sonra arabayı park ettiğimiz yere giderken Bekar Taşkın'ın kendine ait olmayan bir arabayla önlerinden geçtiğini gördüm. Bir anda yüz yüze geldik. Arabanın içinden bana el-kol hareketi yaparak torpidoya doğru uzandı. Ben de beni vuracağını düşünerek canımı korumak amacıyla araca rast gele ateş ettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Nazım T.'nin emniyetteki gözaltı süresi devam ederken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Olayın geçmişi

Trabzon'da 4 Ağustos 2018'de gerçekleşen olayda, Gülsün Taşkın (41) Bekar Taşkın'ın eşi Emine Taşkın (41) tarafından eşinde gözü olduğu iddiasıyla bıçaklanarak öldürülmüştü. Gülsün Taşkın'ın yakınları da iddiaya göre, oluşan husumetten ötürü, 20 Kasım 2018 tarihinde Değirmendere Mahallesi'nde 25 EC 243 plakalı bir aracın içerisinde karşılaştıkları Bekar Taşkın'ı öldürmüştü.