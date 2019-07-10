Polis memurundan örnek davranış

Trabzon Emniyet Müdürlüğü bahçesine yaralı vaziyette duran martıyı gören nizamiye kapısı görevli polis memurlarından Cemal Bulguroğlu hemen yaralı mantıyı yakalayarak kutuda muhafaza altıNA aldı.

Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü bahçesine gelen görevliler yaralı vaziyetteki martıyı araçla alarak tedavisinin yapılması için Şube Müdürlüğü'ne götürdü.