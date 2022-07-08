Polisleri görünce ormanlık alana kaçmaya çalışan FETÖ üyesi yakalandı

Trabzon'da saklandığı evde polis ekiplerini görünce ormanlık alana kaçmaya çalışan FETÖ üyesi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahsın Trabzon'da saklandığı tespit edildi. 3 hafta süren ısrarlı takip ve çalışmalar sonucu bulunduğu yer tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda saklandığı evden ormanlık alana kaçmaya çalışan M.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.