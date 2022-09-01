Prof. Dr. Abdulkadir Gündüz: "Sahte doktor güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı"

Ağrı'dan inşaat işlerinde çalışmak için geldiği Trabzon'da üzerinde doktor önlüğü ve stetoskop ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yakalanan sahte doktorun, hastaneye Rize'de doktor olarak görev yaptığını söyleyerek girdiği ve beyin cerrahisinde tedavi gördüğünü iddia ettiği annesine rekafatçi olarak hastanede bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Serkan A., inşaat işlerinde çalışmak için Trabzon'a geldi. Daha önce satın aldığı yeşil doktor önlüğü ve stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne gelen inşaat işçisi, acil serviste bulunan triaj bölümünde bir hasta yakını ile hemşirenin tartışmasını görünce müdahale etmek istedi. Kendini doktor olarak tanıtarak olaya müdahale etmeye çalışan gençten şüphelenen güvenlik görevlileri inşaat işçisinin yanına giderek "Nerede çalışıyorsunuz, sizi tanımıyoruz" dedi. Görevlilerinin sorusuna, "Ben doktorum, burada sorun mu var?" diyerek cevap veren Serkan A.'dan şüphelenen görevliler tarafından yapılan incelemede kişinin doktor olmadığı tespit edildi. Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine kendini doktor olarak tanıtan kişi polis tarafından gözaltına alınırken, sahte doktorun daha önce Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de kendini doktor olarak tanıttığı ortaya çıktı. Ameliyathaneye kendini doktor olarak tanıtarak girdiği belirlenen Serkan A.'nın görevliler tarafından dışarıya çıkartıldığı öğrenildi. Trabzon ve Rize'de kendini doktor olarak tanıtan şahıs yakayı ele verirken, gözaltına alınan Serkan A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Gündüz, sahte doktorun güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde fark edildiğini söyledi. Gündüz "Kendini doktor olarak tanıtan bir şahıs, 20 yaşlarında bizim acil servise ''Annem beyin cerrahisinde yatıyor yanında refakatçi olarak kalıyorum onun için acile bir uğradım' diye gelmiş. Doktor kıyafeti giyiyor, stetoskopu var. Doktor rolünde orada dolaşmaya başlamış, orada bir başka hastayla ilgili bir problem çıkınca buradaki güvenlik görevlisi arkadaşların dikkati sayesinde doktor olmadığı ortaya çıktı. Ondan sonra gerekli adli işlemler yapıldı" dedi.

Kendini Rize'de görev yapıyorum diye tanıtmış

Sahte doktorun kendini Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde görevli doktor olarak tanıttığını dile getiren Gündüz, "Kendisi Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde görevli doktorum, annemin yanına buraya geldim diye tanıtmış o zaten buradaki personelin yanıltan şey. Oradaki hastanede de aynı rollerde, belli dönemlerinde bulunmuş ama ne kadar bulunduğu konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Şimdi oradaki hasta yakınıyla acil serviste bir problem yaşayınca bu şahıs güvenlikçi arkadaşlar müdahale ediyor. Olayın ne olduğunu yani olayın nasıl olduğu gibi ifade almaya kalkınca tutarsız ifadeler kullanmış. Güvenlikçi arkadaşlar hekim arkadaşlara haber vermişler. Bu arkadaşla görüşür müsünüz diye. Çünkü onun tutarsız davranışlarından şüphelenmişler. Hekim arkadaşlar gelince de normal biri değil demişler. Olay öyle çözülmüş. Polis almış götürmüş, adli işlemleri başlatmışlar" ifadelerini kullandı.