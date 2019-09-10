Prof. Dr. Adnan Erkuş Avrasya Üniversitesi ailesine katıldı

Meslek yaşamı boyunca birçok büyük projeye imza atmış, kitaplar yazmış, uluslar arası alanda ödüller kazanmış Prof. Dr. Adnan Erkuş Avrasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde göreve başladı. Erkuş, ilk olarak Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Yıldız, ‘'Daha nitelikli, donanımlı gençler yetiştirmeyi hedeflediğimiz Üniversitemizde, akademik kadromuzu her geçen gün daha da güçlendiriyor, öğretim elemanlarımızla bir yandan eğitim-öğretim faaliyetlerimize devam ederken, üniversitemizi bilgi üreten bir fabrika haline dönüştürmeyi hedefliyoruz'' dedi.

Prof. Dr. Adnan Erkuş'un Özgeçmişi

Avrasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde göreve başlayan Prof. Dr. Adnan Erkuş Bursa İnegöl doğumlu olup, ilk, orta ve lise eğitimini İnegöl'de almıştır. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans, Psikometri alanında yüksek lisansını tamamladı. Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ölçme-Değerlendirme (Psikometri) alanında Doktora yaptı. 2002 yılında Doçent, 2008 yılında Profesör unvanı aldı.

Türk Psikologlar Derneği başta olmak üzere ulusal ve uluslar arası bilimsel kuruluşlarda üye olarak çeşitli çalışmalar yaptı. Prof. Dr. Erkuş, çok sayıda konferans, seminer vermiş, popüler bilim yazıları yazmış ve çeşitli ulusal ve uluslar arası bilimsel dergilerde hakemlik yaptı. Ulusal ve uluslar arası bilimsel makaleleri, alanıyla ilgili çeşitli kitapları ve kitap bölümleri yazan Erkuş; pek çok bilimsel kongrede Bilim Kurulu Üyeliği yaptı ve bildiriler sundu. Uluslararası iki sunumu ödüle de layık görüldü.