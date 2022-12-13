Prof. Dr. Emre Alkin: “Konutlarımızın yüzde 70'i maalesef enerji verimliliğine haiz değil”

Dr. Emre Alkin, konutların yüzde 70'inin enerji verimliliğine haiz olmadığını belirterek, binalarda yapılacak mantolama metoduyla her yıl 10 milyar dolar tasarrufun sağlanabileceğini kaydetti.

Trabzon'da düzenlenen VERİMDER Anadolu Buluşmaları "İklim Değişikliği, Enerji Verimliliği, Enerji Tasarrufu" konulu programda konuşan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü, VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, ithalatın yüzde 90'ının ham madde aramalı yatırım olduğunu ifade ederek, “55 milyar dolarlık enerji ithalatımız bu sene 100 milyar doları geçiyor. Bizim bu konuda yapacağımız her tasarruf milletimizin başını dik tutması için çok önemli” dedi.

Alkin, “Cumhurbaşkanımızın kendi açıkladığı binalarda enerji verimliliğinin uygun finansman kaynağı bu bizim için çok çok önemliydi bunu yıllarca söyledik bir de binaların enerji kimlik belgesi. Binalara enerji kimlik belgesinin verilmesi zorunlu değildi, geçen seneden itibaren zorunlu olarak bu kimlik belgeleri verilmeye başlandı. Bununla ilgili sahtecilikte de bağlayıcı cezalar eklendi. Bizim ithalatımızın yüzde 90'ı ham madde aramalı yatırım. 55 milyar dolarlık enerji ithalatımız bu sene 100 milyar doları geçiyor. Bizim bu konuda yapacağımız her tasarruf milletimizin başını dik tutması için çok önemli. Peki, bunu nasıl yapacağız? Maalesef sera gazları dahil olmak üzere, enerjinin tüketimi dahil olmak üzere birçok şey konutlarda olur. Ve konutlarımızın yüzde 70'i maalesef enerji verimliliğine haiz değil. Eğer biz konutlarımızı bu bahsettiğimiz mantolama metotlarıyla uygun bir şekilde eğer teşkilatlandırırsak cari açığımız da 5 ardından 7 sonra 9-10 milyar dolara kadar her sene tasarruf etme imkanı bulacağız. Bu ne demek? Rus doğal gazı, İran doğal gazı vesaire farklı yerlerden yaptığımız ithalatlarda hem diplomatik olarak başımız dik olacak hem de onlardan daha az satın alıp daha az tüketerek aynı randımanı sağlayarak enerjimizi sağlamış olacağız” ifadelerine yer verdi.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle dünyada oluşan doğal gaz sıkıntısıyla ilgili konuşan Alkin, “Her bir sıkıntı insanlığa yeni bir çare üretmiş. Yani doğal gaz konusunda Rusların bu kadar çok baskı yapması büyük ihtimalle doğal gazı ithal eden ülkelerde yeni alternatiflerin ortaya çıkması sonucunu oluşturacak. O yüzden elinizde bir malı tutuyorsanız ve bunun üzerinde illa satın alınmasına ısrar ediyorsanız bilin ki karşı taraftaki alıcı yeni bir alternatif geliştirebilir ve bunlar da geliştiriliyor. Dolayısıyla şu an kısmi olarak yaşadığımız bu Rus doğal gazı sıkıntısı veya fiyatları yükselişi büyük ihtimalle Türkiye'ye de dahil hem bilim insanlarına hem iş insanlarına yeni çareler üretilecek ve alternatif enerji kaynakları üzerinde yoğunlaşmasını sağlayacak. Ama yine de diyorum hangi enerji kaynağı olursa olsun bunu tasarruflu kullanmak, düzgün kullanmak, verimli kullanmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde bu sefer de doğal gaza alternatif oluşturulan kaynakları da hunharca kullanmaya devam ederiz ki hiçbir işe yaramaz yine aynı maliyetlerin altında kalırız. O yüzden ister doğal gaz, ister jeotermal, ister elektrik, ister hidroelektrik veya aklınıza ne gelirse tüm bu kaynakları bizim etkin kullanmamız lazım ki gençlere yarın güzel bir dünya bırakalım” diye konuştu.

Enerjinin yüzde 80'i ısıtma ve soğutma amaçlı harcanıyor

VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz da enerjinin yüzde 80'inin ısıtma ve soğutma amaçlı harcandığına dikkat çekerek, “Özellikle ülkemizde enerji verimliliği alanında bilincin artırılması, aynı zamanda dünya ve Avrupa'daki gelişmeler, küresel iklim değişikliğiyle mücadele anlamında faaliyetler yürütüyoruz. Bu konuda şimdiye kadar 27'ncisini gerçekleştirdiğimiz Anadolu buluşmasında özellikle ülkemizde enerji ihtiyacı, dışa bağımlılık, yapılarda enerji verimliliği ile beraber elde edeceğimiz tasarrufun altını çizmeye gayret gösterdik. Özellikle önümüzdeki dönemde enerjiye olan ihtiyacın, enerjiye olan üretim, ulaşmanın da oluşturacağı zorluklarla mevcut yapılarımızın daha enerji verimli hale gelmesi hem ülke ekonomisine katkı hem hane halkına getireceği faydaları bugün vurgulamaya gayret gösterdik. Özellikle ileriye dönük olarak hem Avrupa'da hem de ülkemizde enerji konusunda, iklim konusundaki değişikliklerin ve buradaki mücadelenin en önemli yapılarından bir tanesi mevcut yapılarımızın enerji verimliliği dönüşümünden geçiyor. Çünkü ağırlıklı yüzde 80 ısıtma ve soğutma amaçlı enerji harcıyoruz. Bunların azaltılması yüzde 60 mertebesinde tasarruf sağlaması bu yapıların başta ısı yalıtımı olmak üzere enerji verimli hale getirilmesinden geçiyor” dedi.