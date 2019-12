Prof. Dr. Ersan Bocuto?lu, Hopa ve Kemalpa?a'da ??rencilerle bulu?tu

Dr. Ersan Bocuto?lu, Artvin Hopa Atat?rk Anadolu Lisesi ve Kemalpa?a ?ok Programl? Anadolu Lisesinde ??rencilerle bulu?tu.

Avrasya ?niversitesi Diplomasi Kul?b?n?n organize etti?i ?Akademik Kariyer? konulu konferanslarda liseli ??rencilerle bir araya gelen Dr. Ersan Bocuto?lu, kariyer planlamas?nda sa?l?k, turizm ve in?aat sekt?rlerine dikkat edilmesi gerekti?ine vurgu yapt?. Bocuto?lu, ?Aileler iki hususta mallar?n? m?lklerini imkanlar dahilinde ortaya koyarlar. Bunlardan birisi sa?l?k konusudur, di?eri ise e?itimdir. Ailenin i?inden biri hastalan?rsa inekler de, evler de sat?l?r, gerekirse bor? al?n?r, o hastal??? gidermek i?in akrabalarda kendi aralar?nda yard?mla??r. Bir ?ocuk okumak istiyorsa ona b?t?n kap?lar a??l?r. Anne ve baba ?ayet e?itim g?rmediyse, biz okuyamad?k bari ?ocuklar okusun da derler. Bu konuda da imkanlar? dahilinde var?n? yo?unu ortaya koyarlar. Onlar her t?rl? fedakarl??? yaparken sizlerden sadece ba?ar? beklerler. Burada e?itiminizi en iyi ?ekilde ald?n?z, ba?ar?l? da oldunuz, peki devam?nda ne olacak. Mezun oldu?unuzda sizleri ?niversite s?nav? bekliyor. Hayat?n?z? ?ekillendirecek kariyer planlaman?z? ?imdiden ge? kalmadan yapman?z gerekiyor. ?yi k?t? burada gelip gitti?iniz bir okulunuz var ama okul bitti?inde gidece?iniz bir ?niversiteniz, mezun oldu?unuzda mutlu bir ?ekilde icra edece?iniz bir mesle?inizin olmas? gerekir. Son y?llarda ?lkemizde ve ?zellikle b?lgemizde turizm, in?aat ve sa?l?k sekt?r? ?ok hareketlidir. Bir?ok meslek grubu bu sekt?r?n i?inde ?nemli yer tutmaktad?r. M?hendislik, mimarl?k fak?ltelerinin b?l?mleri ba?ta olmak ?zere sa?l?k alanlar?, turizmin olmazsa olmaz? mutfak sekt?r? en ?ok dikkat etmeniz gereken b?l?mlerdir. ?lkemiz her y?l n?fusunun yar?s? kadar yabanc? turisti a??rlamaktad?r. Etraf?m?zda ya?anan sava?lar ve olaylardan kurtuldu?umuzda ya da toparlad???m?zda diyelim, bakmakta oldu?umuz be? milyon m?lteciye bir ??z?m ?retebildi?imizde T?rkiye'ye gelecek turist say?s? y?z milyon olur. Bu hususlar? iyi inceleyerek kariyerinizi ?ekillendirin. Bu anlamda ba?ar?l? olabilmek i?in yabanc? dil ?artt?r, bunu da asla unutmay?n, ona g?re haz?rl?k yap?n. Sizlere Avrasya ?niversitesi olarak bu hususlarda her t?rl? deste?i vermeye haz?r?z. Sosyal medyay? da kullanacaks?n?z, gezip e?leneceksiniz de, yaln?z bir ?eyi unutmayaca??z, yar???n i?inde yer almak i?in ?ok ?al??mal?y?z? ifadelerini kulland?.