Prof. Dr. Özoran: “Kanserde en etkili yol korunma, erken tanı ve tedavi”

Dr. Yavuz Özoran, 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası münasebetiyle bir açıklama yaptı.

Çağımızın en önemli halk sağlığı sorunu olan kanserin giderek artış gösterdiğini, ölüm nedenleri arasında dolaşım, solunum sistem hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. Yavuz Özoran “Kanser, halk sağlığı sorunu olmanın ötesinde öldürücü olabilmesi, sakatlıklara neden olması, ve tedavi giderlerinin yüksek olması gibi faktörlerden dolayı ekonomik, hasta ve çevresi için psikolojik ve sosyal problemlere yol açan bir hastalıktır. Bu kadar çok topluma zarar veren hastalıkla mücadelede Dünya Sağlık Örgütü 3 aşamalı bir savaş planı öngörmektedir. Bunların birincisi kanserden korunma yöntemlerinin eğitim yolu ile topluma kazandırılması, ikincisi erken tanı ve tedavi, üçüncüsü ise hastanın rehabilitasyonudur. Bu üç aşamanın en etkili ve en ekonomik olanı korunma yöntemidir” dedi.

“Dünya genelinde 2020 yılında 19.3 milyon yeni kanser olgusu saptanmıştır. 2040 yılında bu rakamın 30 milyona ulaşacağı hesaplanmaktadır” diyen Özoran “Oysa sigara ve alkolün kullanılmaması, vücut ağırlığı ile orantılı olan vücut kitle indeksinin yükselmemesi kanser gelişimini 1/3 oranında engelleyebilir. Kanser kontrolsüz aşırı çoğalma ile ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. Fakat olguların yalnızca yüzde 5-10'u kalıtsallık göstermektedir. Erken tanı ve tedavi için kanserin erken klinik belirtilerinin topluma öğretilmesi gerekir. Bunlar; sebebi bilinmeyen ses kısıklığı ve öksürük, kanlı balgam, kanlı dışkılama ve idrar, genital bölgelerden olan kanamalar, ağrı, ele gelen hareketsiz sert kitle gelişimi ve kapanmayan yaralardır. Her iki cinste de 50 yaşından itibaren genel sağlık kontrollerinin yapılması, ailede kanser olgusu var ise kontrol yaşının kontrol yaşının daha erkene alınması gerekmektedir. Bu bulgular olduğu taktirde ivedi olarak hekime gidilmeli, hekim tarafından önerilen testler uygulanmalıdır. Son aşama olan rehabilitasyonda kanser hastalığı nedeniyle sakat olan hastalara yaşam kalitesini yükseltebilmek ve ihtiyacı olan becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Kanserden korunma, erken ve tedavi için uygun stratejiler geliştirilmesi ile her yıl 3.7 milyon hayat kurtarılabilir. Kanserden ölümlerin % 70' i düşük ve orta gelirli ülkelerde olmaktadır. Kanserin dünyaya ekonomik maliyetinin 1.16 trilyon ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir” ifadelerini kullandı.