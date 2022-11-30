Prof. Dr. Selçuk Kaya: “Korona virüs eskiden olduğu gibi hala dolaşımda, sirküle olmaya devam ediyor”

Dr. Selçuk Kaya, Korona virüsün eskiden olduğu gibi geçmişten günümüze hala dolaşımda olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Selçuk Kaya, Korona virüsle ilgili tedbirlerin bırakılması ve bu anlamda rehavete kapılmanın vaka yok gibi zannedildiğini ifade ederek, “Diğer tedbirleri bıraktık bu anlamda biraz rehavete kapılmış durumdayız. Bundan dolayı da vaka yok zannediyoruz. Aslında öyle değil; bunun yansıması olarakta ülke genelinde tanısal amaçlı test sayılarında da çok ciddi azalma oldu. Öyle olunca da vakalara tanı koyamıyoruz” diye konuştu.

“Korona virüs eskiden olduğu gibi geçmişten günümüze hala dolaşımda, sirküle olmaya devam ediyor" diyen Kaya "Pandeminin en alevli günlerini geride bıraktık ama yine korona virüsler hem influenza virüsleri dolaşımda sirküle olmaya devam ediyor ve bunlarla ilgili infekte bir sürü vaka esasında var. Farklı olarak bizler biraz daha gevşedik. Özellikle yaz dönemi itibariyle korona virüsle ilgili aşılarımızı da yaptırmış olmamızdan dolayı bunun vermiş olduğu biraz da öz güvenimiz var açıkçası. Diğer tedbirleri bıraktık bu anlamda biraz rehavete kapılmış durumdayız bundan dolayı da vaka yok zannediyoruz. Aslında öyle değil bunun yansıması olarak ta tanısal amaçlı ülke genelinde test sayılarında da çok ciddi azalma oldu. Öyle olunca da vakalara tanı koyamıyoruz. Tanı koyamayınca da bir çok vaka solunum, ateş gibi semptomlarla gelen bir çok vaka da aslında belki tanı korana virüsü yada influenza enfeksiyonu. Dolayısıyla biz bunları atlamış oluyoruz hatta ciddi seyirli kaybedilen vakalarda da bazen benzeş durum söz konusu olabiliyor. Farklı bir sebeple kayıtlara geçen vakalar aslında irdelenmiş olsa belki koronaya bağlı ya da enflüanzaya bağlı ölümler veya ciddi durumlar mutlaka karşımıza çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Çin'de en son ciddi karantina tedbirleri uygulanmaya başlandığını kaydeden Kaya, “Çin'de en son ciddi karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı bir takım tepkiler aldı. İnsanlar nasıl olsa biz aşılıyız pandemiyi tamamen atlattık mantığı çerçevesinde değerlendiriyorlar. Elbette ki zorlu günlerden geçildiği için biraz yılgınlık, bıkkınlık da söz konusu artık. Bir gerçek var ki? Korona virüsler geçmişte olduğu gibi günümüzde de var olacaklar ve artık mutasyonların çok ciddi boyutlara sorunlara, durumlara yol açabildiğini de gördük geçmişte de deneyimlerimiz vardı. Son dönemlerde bunun nelere mal olabildiğini ne kadar ciddi seyirlerle yol alabildiğini gördük. Dolayısıyla bu anlamda biraz daha bilinçli, uyanık olmamız lazım. Koruyucu tedbirlere uymanın bize kaybettireceği hiçbir şey yok. Havaların soğumasıyla beraber kapalı alanlarda birliktelikler biraz daha artacaktır bu da mikrobun bulaşması yayılması için uygun bir fauna oluşturuyor. Bunun önüne geçebilmenin yolu, maske kullanımı önem kazanıyor hijyen kurallarını hayatımızın bir felsefesi olarak kabul etmemiz lazım. Bunun yanı sıra aşılama konusunda özellikle risk grupları mutlak surette hatırlatma dozlarını yaptırmalarını istiyoruz. Sadece korona açısından da değil influenza da bu dönemde özellikle ağırlığını hissettirmeye başladı. Bununla ilgili çok düzenli test yapılamadığı için gerçek rakamları vermek mümkün değil. Biz bunun dolaşımda olduğunu biliyoruz. Özellikle Kuzey yarımkürede Ekim ortalarına doğru başlayıp influenza aşıları risk grupları başta olmak üzere aşılanmış olmasını mutlaka öneriyoruz. Hem grip hem de Covid açısından hatırlatma dozu gelmişse yapılması önem kazanıyor” ifadelerini kullandı.