Prof. Dr. Yavuz Özoran: “Bu bir tatil süreci değil günlük yaşamımızda yaptığımız zorunlu bir değişikliktir''

Dr. Yavuz Özoran son aylarda dünyanın gündemini oluşturan Korona virüs salgını ile okulların tatil edildiğini hatırlatarak “Bu tatil süreci değil günlük yaşamımızda yaptığımız zorunlu bir değişikliktir'' dedi.

Covid 19 virüsünün daha önceki yıllarda karşılaştığımız Ortadoğu solunum yolu hastalığı, sonrasında Sars olarak bildiğimiz hastalıklarla aynı kökenden gelen bir virüs hastalığı olduğunu belirten Özoran, “Kronik yani uzun süreli hastalığı olanlar tüm hastalıklarda olduğu gibi bu virüs hastalığı içinde risk gurubunu oluşturuyorlar. Ama bunun ötesinde bir özelliği var o da hastalığı kesinleşmiş olan kişi ile temasta bulunanlar ya da hastalığın yaygın olduğu ülkelerden ülkemize gelenler risk gurubunu oluşturuyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kural çok önemli, böylesi bir temas varsa 14 gün sosyal izolasyon yani kişinin toplumla olan ilişkisini keserek doğrudan doğruya evde kendisini izole etmesi çevreden soyutlaması gerekiyor. Ondan sonra kural gereğince hareket etmeli, kucaklaşmanın olmaması gibi, tokalaşmanın olmaması gibi, dışarıdan geldikten sonra ellerin dezenfeksiyonu ya da kolonya ile temizlenmesi gibi koruyucu tedbirler geliyor. Sağlık Bakanlığının açıkladığı bu 14 kurala hepimizin uyması gerekiyor'' diye konuştu.

Toplumun sosyal medyada yer alan, dayanağı olamayan haberlere inanmamasını isteyen Özoran “Bazı paylaşımlar suç teşkil ediyor. Yalan haberle ilgili, asılsız haberle ilgili kanuni tahkimata geçilmiştir. Ama maalesef insanlar her zaman bilimsel gerçeklerle hareket etmiyor, resmi kaynak verileriyle hareket etmiyor. Bu sosyal medyada yayılan yalan yanlış haberler, kulaktan dolma rivayetler kabul görüyor. Buna karşı toplumun bilinçlendirilmesi sağlanabilir. Kamu spotu şeklindeki uyarıların televizyonlarda yapılması çok önemlidir. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere sağlık bakanımız çeşitli uyarılar yapıyor. Bizim uymamız gereken, önem vermemiz gereken bu beyanatlar olmalıdır'' şeklinde konuştu.

“Tüm öğrencilere sesleniyorum şu an tatilde değilsiniz, günlük yaşamımızın biçiminde bir değişiklik olduğunu kabul etmemiz gerekir” diyen Özoran, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Evet tüm eğitim kurumları eğitime ara vermiştir ama Milli Eğitim Bakanlığının ilk orta ve lise düzeyindeki eğitimleri, YÖK'un ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki eğitimleri biçim değiştirmiştir. Evlerde uzaktan eğitim yöntemi ile eğitimler devam edecek. Bu eğitim sistemi nasıl olacağını öğrencilerin resmi kanallardan takip ederek öğrenmesi ve buna riayet etmeleri gerekir. Ama bunun ötesinde verilen kaynakları ve internet sitelerinde yer alan kaynakları değerlendirmelerini ve vakitlerini boş geçirmemelerini öneriyoruz.''