Pusat Ozan Aksu: "Mesut Yaylı'nın geleceği için en iyi kararı vereceğiz"

Trabzonspor altyapısının tüm kategorilerinde oynayan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün takım kaptanlığını yapan Mesut Yaylı'nın menajeri Pusat Ozan Aksu, gelen transfer tekliflerini değerlendirdiklerini ve oyuncunun geleceğiyle ilgili en iyi kararı vereceklerini söyledi.

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve bordo-mavili kulübün tüm yaş kategorilerinde mücadele ederek Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile birlikte geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen orta saha oyuncusu Mesut Yaylı, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden transfer teklifleri alıyor.

Oyuncunun menajerliğini yapan Pusat Ozan Aksu da futbolcusuna gelen transfer tekliflerini doğrulayarak, Mesut Yaylı'ya gelen teklifleri değerlendirdiklerini ve oyuncunun geleceğiyle ilgili en iyi kararı vereceklerini söyledi.

Trabzonspor U21 Takımı'nda oynadığı dönemde A Takım'a çıkması beklenen ancak şans bulamayan Yaylı'nın, başka bir kulüpte kendisini geliştirmesi için bordo-mavili kulübün bu transfere izin verdiği belirtildi.