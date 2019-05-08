Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

Büyükşehir belediyesinin İpek Yolu Fuar Alanı'ndaki Ramazan etkinlikleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şerbetçi, yüz boyama ve palyaço gösterileri ile devam etti.

Etkinliklere yetişkinler kadar ilgi gösteren çocuklar yüz boyama oyununda palyaçolarla doyasıya eğlenirken, gecede sahnelenen Kavuklu ile Pişekâr tiyatro oyunu, ses sanatçısı Emre Bayraktar'ın tasavvuf musikisi konseri ve Mesnevi'den Hikâyeler tüm katılımcılara keyifli bir Ramazan akşamı geçirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İpekyolu Fuar Alanı'nda her akşam iftar organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade ederek “Bilindiği üzere İpekyolu Fuar Alanı'nda her akşam iftar organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizi ve türlü vesilelerle şehrimize gelen misafirlerimizi hem oruçlarını açmak hem de sonrasındaki programları takip etmek üzere etkinlik alanımıza bekliyoruz” dedi.

Ramazan etkinlikleri alanında çocuklar için Ramazan Sokağı Oyun Alanı kurduklarını da hatırlatan Başkan Zorluoğlu, “Hemşehrilerimizin Ramazan'ı huzur, birlik ve beraberlik içerisinde geçirmesi için tüm detayları düşünüp bu doğrultuda hareket etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çocuklarımız için ücretsiz çocuk oyun alanı, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen hemşehrilerimiz için ise mescidimizi hizmete aldık. Alanda temizlik, tertip ve düzene de özel önem gösteriyoruz. Etkinliklerdeki programlarımızın hiçbiri sıradan eğlence programı değildir. Anadolu'da yüzyıllardır süre gelen Ramazan akşamı geleneklerinden yola çıkarak eski Ramazanlar yaşatılmaya çalışılmaktadır” diye konuştu.