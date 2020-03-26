İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rengarenk üretilen maskeler Çaykara'da vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak

Tüm Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsten korunmak için Trabzon’un Çaykara ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından üretilen maskeler ilçe sakinlerine ücretsiz dağıtılacak.

Tüm Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsten korunmak için Trabzon'un Çaykara ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından üretilen maskeler ilçe sakinlerine ücretsiz dağıtılacak.


Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan bayan personel tarafından atölyede özel kumaşlarla üretilen rengarenk maskeler ilk etapta sağlık çalışanlarının hizmetine sunulurken, her gün 200 adet özel maske üretimi gerçekleştirilecek. Üretilen maskeler kamu kurumlarda çalışan personel ile vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.


Ülkemizi tehdit altına alan Korona virüsü ile mücadele etmek için çalıştıklarını ifade eden Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem, ”Üretilen maskeler özel kumaştan hazırlandı. Makinelerde yeniden yıkanarak tekrar kullanılabilecek özellikleri var. İlçemizde her türlü sağlık tedbiri almak için çalışıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.