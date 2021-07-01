Restorasyon çalışmaları tamamlanan Sümela Manastırı ziyarete açıldı

Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki tarihi Sümela Manastırı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Giresun gezisinin ardından karayolu ile bugün akşam saatlerinde Sümela Manastırı'na gelen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, beraberindekiler ile birlikte manastırı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, “2015 yılı sonunda kapatılmıştı biliyorsunuz restorasyon amaçlı olarak. 2016 yılı şubat ayında da restorasyon çalışmaları başlamıştı. Biz 2018 yılında yeni kabinede yer aldıktan sonra bizim öncelik verdiğimiz projelerdendi, hızlandırdık projeyi. Restorasyon dışında esas işimizi zorlaştıran konu dağdan kayalardan gelen akıntıydı. Herkesin çalışabileceği bir ortam değil. Endüstriyel 30 tane dağcı ekibimiz, mühendisler ve alanında uzman kişilerle çok zorlu iklim şartları altında çalışıldı. 12 ay çalışamıyorsunuz, kışın çok yoğun olduğu durumlarda çalışmalara ara vermek durumundasınız. Zaten yukarıya baktığınız zaman yapılan işin büyüklüğü anlaşılıyor. 20 bin metrekarelik alanda çok ciddi bir kaya temizlemesi yapıldı. Bazı kayalar yerlerinde sabitlendi, bazı kayalar alındı. Zorlu bir çalışmadan sonra tamamen çalışmaları tamamlamış olduk” dedi.

"Yeni ziyarete açılan bölümde şapel var, keşiş odaları, çilehaneler, salonlar, misafirhaneler gibi bir çok nokta var"

Trabzon ve Karadeniz Bölgesi açısından Sümela Manastırı'nın önemine vurgu yapan Bakan Ersoy “Trabzon ve bölge için burası turizm açısından çok önemli bir nokta olduğu için tabi biz kısmi açılma yöntemine gittik. 2019'da girişten görülebilecek şekilde olan birinci kısmı açtık. Geçen sene eskiden açık olan yerlerin tamamını açtık. Bu etapta yaptığımız iş hem kalan kayaların temizlenmesi hem de daha önce hiç ziyaretçi almadığımız noktaları temizlenmesi şeklinde gerçekleşti. Yeni bölümde şapel var, keşiş odaları, çilehaneler, salonlar, misafirhaneler gibi bir çok nokta var. Biz oralarda digital sunumlar yapabileceğimiz noktalar da oluşturduk. Gizli bir şapel daha var orası bir iki hafta içinde devreye girecek. 50 metre manastırdan sonra kayalar üzerinden devam ettikten sonra bir şapel var onu da hizmete açacağız. Açıkçası bence daha önce ziyaret etmiş olanlar tekrar tekrar ziyaret edeceklerini düşünüyoruz” diye konuştu.

"Freskler için uzman bir ekip devamlı olarak burada çalışacak"

“Burada bir de duvarlarda çok önemli freskler var, çatı bölümlerinde tavanlarda. Bu fresklerde renklendirme ve canlandırma çalışmaları devam ediyor” diyen Bakan Ersoy, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İnsan eliyle eski zamanlarda çok kötü şekilde yıpratılmış olanlar var. Bunların da tedavisi devam ediyor. Freskleri canlandırma ekibi artık burada devamlı hizmet verecek. Maalesef buranın yapısından dolayı mevsim geçişlerinde hem su hem yoğunlaşma oluyor yoğun bir şekilde kayalardan ötürü. Bu fresklere zarar veriyor. Uzman bir ekip devamlı olarak burada çalışacak. Artık 12 ay boyunca. Hem bunların sebeplerini araştırıyorlar, dosyalıyorlar, raporluyorlar. Bunlara en doğru nasıl müdahale edebileceklerini görüyorlar. Bundan sonraki yüzyıllara kalması için düzenli olarak da restorasyon tamamlandıktan sonra yoğunlaşmadan veya su akıntılarından kaynaklanan yıpranmaları tekrar tekrar düzeltecekler. İnşallah bir daha kapatmamıza gerek kalmadan turizmin hizmetinde bunları koruyacağız diye düşünüyorum. Sezona da yetişti, o açıdan da iyi oldu. Başta Trabzon olmak üzere Karadeniz turizmine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

Öte yandan açılış töreni sonrasında manastıra çıkan yolun bulunduğu otopark alanında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da bir konser verdi.