Restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı bu akşam ziyarete açıldı

Trabzon'a hakim Boztepe sırtlarında 14. yüzyılda yapılan ve zaman içerisinde ilgisizlikten dolayı harabeye dönen Kızlar Manastırı'nda 4 yıl süren restorasyon çalışmaları yaklaşık 3 yıl önce tamamlanırken manastır, bu akşam düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Otopark sorunu nedeniyle yaklaşık 3 yıldır açılmayı bekleyen Kızlar Manastırı sorunun çözülmesi ile bu akşam kapısını törenle ziyaretçilerine açtı. Manastırın ziyarete açılması nedeniyle tören düzenlenirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, törende bir konuşma yaptı. Zorluoğlu, "Manastırın her bir kapısı başka bir dünyaya açılıyor. Arkasından küçük bir oda çıkacağını sandığımız odalar büyük avlulara, hamamlara çıkıyor. Birbirini kuşatan bu yapı içinde ana kaya kilisesi, mutfak, yemekhane binası, bazilika, şapeller, kütüphane, çeşme, sarnıç, değirmen, öğrenci hücreleri ve anıt mezar bulunuyor. Burası aynı zamanda Boztepe Dağı'nın eteklerine sığınmış Trabzon'un en güzel manzaraya sahip mekanlarından bir tanesi" dedi.

2011-2018 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığının özel ilgi ve desteğiyle manastırın aslına uygun şekilde restore edildiğini belirten Zorluoğlu "Burası aynı zamanda milletimizin ve devletimizin, bu topraklardan kendisine miras kalan tarihi eserlere nasıl yaklaştığını, bunları nasıl koruduğunu somut bir şekilde ortaya koyuyor" diye konuştu.

Başkan Zorluoğlu, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait manastırın işletilmesini, yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi şekilde hizmete sunulmasını sağlayacaklarını belirterek manastırın birçok bölümüne yerleştirilen arttırılmış gerçeklik uygulaması sayesinde yüzlerce yıl önce yapılan ayinleri ve manastır yaşantısının görülebileceğini sözlerine ekledi.

15 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek olan manastırın açılışında piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu da bir konser verdi.

Trabzon'un Boztepe yamacında şehre hakim bir yamaçta Komnenos Kralı III. Alexios döneminde 1349-1390 yılları arasında inşa edilen Kızlar Manastırı'nda 2014 yılının Mart ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilmesi için restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Manastırdaki restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 milyon TL'nin üzerinde bir rakama mal olurken, tarihi Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarıldığı manastır yüksek bir koruma duvarı ile çevrili. Manastır birkaç defa onarılsa da son şeklini 19. yüzyılda aldı. Şapel ve birkaç hücrenin bulunduğu manastırdaki kaya kilisesinin içerisinde kitabeler ve III. Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene'nın portreleri yer alıyor.