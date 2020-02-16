Rıza Çalımbay: "Sörloth bizim için şok oldu oynayacağını beklemiyorduk"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un mükemmel bir grafik çizdiğini belirterek, "Sörloth bizim için şok oldu oynayacağını beklemiyorduk. Cumartesi günü falan öğrendik" dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk etti. Zirve yarışı için büyük önem taşıyan mücadeleden bordo-mavili ekip 2-1 galip ayrılarak liderliğe yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zor bir maç olacağını beklediklerini vurgulayarak, "Trabzon'da oynamak çok zor, çünkü ben de daha önce yaşadım. Burada Trabzon taraftarı şu anda havaya girmiş durumda, takımı ile bütünleşmiş durumda. O yüzden buraya geldiğimizde zor bir maç olacağını bekliyorduk. Ama bu kadar erken gol yiyeceğimizi beklemiyorduk. O kadar da tedbir almıştık. Ama maalesef ilk yediğimiz golün biraz erken olması, takımda bir telaş oluşturdu. Trabzonspor'a da bir güven geldi, taraftarı daha da coşkulu şekilde destekledi ve bizim için zor bir maç başladı. Biz ilk gole razıydık, golü erken yememiz de bir bakıma iyi oldu. Yani onu telafi etme şansımız da vardı fakat ikinci golü hiç beklemiyorduk. Biz gol ararken, gol yedik. Yine de oyundan kopmadık. İkinci yarı değişiklikler oldu, arkadaşlarımızın etkili olmasından dolayı da çok iyi pozisyonlar da yakaladık. Bizim bu aralar bir şanssızlığımız vardı, çünkü 10-11 günde 3 tane maç oynadık" şeklinde konuştu.

"Sörloth bizim için şok oldu oynayacağını beklemiyorduk"

Alexander Sörloth'un cezasının 1 maça düşürülmesini beklemediklerini kaydeden Çalımbay, "Buraya gelirken zaten bir sürü sakatımız vardı. Hamle yapamıyorduk. Bugün de 2 tane sol bek birden sakatlandı, stoperimiz sakatlandı. Mecburen öyle değişiklikler yaptık. Ama ben yine de takımdan memnunum. Özellikle son 20-25 dakika gerçekten mükemmel oynadık. Oyun Trabzon'un sahasındaydı. Üzüldük, kaybetmeyebilirdik, berabere kalabilirdik veya girdiğimiz pozisyonlardan bir tane gol yapabilirdik. Dediğim gibi takımın belki yorgunluğundan olabilir. Bizim için şok olan şey; Trabzon takımının baktığınız zaman en formda adamı Sörloth. Onun da oynamayacak olması tabi bizim için avantaj olmuştu. Ama cezası kalkıp, oynayınca Trabzon belli bir güç kazanmış oldu. Çünkü sezon başından beri gerçekten mükemmel bir grafik çiziyor. Bizim için şok oldu oynayacağını beklemiyorduk. Cumartesi günü falan öğrendik. Tabi ki dikkat etmemize rağmen gerçekten iyi başladı, çok iyi oynadı ve biz de dediğim gibi kopmadan oynayıp, yapabileceğimiz ne varsa hepsini verdik, 1 gol atabildik sadece" diye konuştu.

"Uğur'unki dönmedi Sörloth'unki döndü"

"Şok olduk" çıkışına ilişkin soru üzerine konuşan Çalımbay, "Çünkü cezası belliydi, 2 maç ceza almıştı. Biz onun oynayacağını beklemiyorduk. Haber gelince tabi ki bir anda olduğu için onu söyledim. Şok olma olayı o. Şöyle örnek verirsek o zaman; bizim Uğur, Beşiktaş maçında adama girdi ve böyle normal bir faul ve 2 maç verdiler. Ortada bir şey yok. Biz de tahkime gittik ama bizimkini yapmadılar. 2 maç aldı çocuk. O yüzden dolayı biz 'dönmez' dedik. Yani bizim Uğur'un da oldu, dönmedi. Biz onu dedik. Uğur'unki dönmedi, Sörloth'unki döndü. Açıkçası beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.